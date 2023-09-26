Covid-19 kaynaklı hastalık artıyor | Maske takmalı mı, aşı olmalı mı?

"EKİM AYINDA ARTAR"



Grip mevsimi de başlarken okulların açılması da hastalığın daha kolay bulaşmasına neden oldu.



Hasta olanların işe ya da okula gitmemesi bulaşmayı önleyecek en önemli önlem olarak aktarılıyor.



Türkiye'de solunum yolu hastalıkları özellikle ekim sonunda yoğunlaştığının altını çizen Ergönül, bu durumun okulların açılmasında etki gösterdiğini söyledi.



MASKE TAKILMALI MI?



"Maske takılmalı mı?" sorusuna yanıt veren Ergönül, "Maskeyi özellikle risk grubunda olanlar bu durumun farkında olarak kullanabilirler. Hasta olanlar da sorumlu davranarak başkalarına bulaştırmamak için maskeyi takmalarında büyük yarar var." dedi.



AŞIDA SON DURUM



Türkiye'de şu anda yeni varyanta karşı güncellenmiş aşı yok.



Ancak uzmanlar kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve 65 yaş üstü kişiler için mevcut coronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceğini belirtiyor.



Grip aşısı da risk gruplarına mutlaka öneriliyor.

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