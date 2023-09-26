Covid-19 kaynaklı hastalık artıyor | Maske takmalı mı, aşı olmalı mı?

Son günlerde salgın vakalarının artmasıyla birlikte birçok kişi benzer şikayetlerle hastanelere koşuyor. Artık eskisi gibi test yapılmadığı için tespit edilemese de uzmanlara göre bu vakaların büyük bölümü coronavirüsün son varyantı "Eris" kaynaklı. Bulaşmayı önlemenin en önemli yolu ise hasta olanların maske takması ya da hastayken işe ya da okula gitmemesi olarak belirtiliyor. Öte yandan uzmanlar kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve 65 yaş üstü kişiler için mevcut coronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceğini belirtiyor.

Covid-19 kaynaklı hastalık artıyor | Maske takmalı mı, aşı olmalı mı?
Eris varyantı Türkiye'de | Yeniden kapanma olacak mı?

Eris varyantı Türkiye'de | Yeniden kapanma olacak mı?

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Haber: Melike Şahin

Bir süredir hem üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri hem de bağırsak enfeksiyonu şikayetleri bir arada görülüyor.

Birçok kişi ayakta geçiriyor ancak acil servislere başvuru da arttı. Uzmanlara göre coronavirüsün son varyantı "Eris" toplumda yaygınlaşıyor.

SALGIN MI, MU?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, ilk bir iki gün yoğun halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları ve ateşle ön planda gidip sonrasında ishalle devam eden ve 3 gün içinde biten bir hastalık durumunun olduğunu dile getirdi.

Covid-19'un son varyantı olduğu üzerinde durulduğunun altını çizen Ergönül, "Yurt dışında yapılmış çalışmalardan hızlıca takip ediyoruz. Son dönemlerde ishalin çok olduğunu görüyoruz." dedi.

Covid-19 kaynaklı hastalık artıyor | Maske takmalı mı, aşı olmalı mı? - 1

"EKİM AYINDA ARTAR"

Grip mevsimi de başlarken okulların açılması da hastalığın daha kolay bulaşmasına neden oldu.

Hasta olanların işe ya da okula gitmemesi bulaşmayı önleyecek en önemli önlem olarak aktarılıyor.

'de solunum yolu hastalıkları özellikle ekim sonunda yoğunlaştığının altını çizen Ergönül, bu durumun okulların açılmasında etki gösterdiğini söyledi.

MASKE TAKILMALI MI?

"Maske takılmalı mı?" sorusuna yanıt veren Ergönül, "Maskeyi özellikle risk grubunda olanlar bu durumun farkında olarak kullanabilirler. Hasta olanlar da sorumlu davranarak başkalarına bulaştırmamak için maskeyi takmalarında büyük yarar var." dedi.

AŞIDA SON DURUM

Türkiye'de şu anda yeni varyanta karşı güncellenmiş aşı yok.

Ancak uzmanlar kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve 65 yaş üstü kişiler için mevcut coronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceğini belirtiyor.

Grip aşısı da risk gruplarına mutlaka öneriliyor.

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