''Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kendisinin olduğunu açıklayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ''Ya adayını ya da adaylığını açıkla'' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ''Kökeninden meşrebinden kimliğinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz'' diye seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''İnanıyorum ki büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yer de burası olacaktır.



KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. Şahsım ve aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan yalandan vazgeçmeyen bu zatın bugüne kadar ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmadı. Kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülkenin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik.



''BU ZAT ŞİMDİ DE CUMHURBAŞKANLIĞI PEŞİNDE KOŞUYOR''

Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizleri zaman zaman güldürmüyor eğlendirmiyor da değil. Ülkenin yönetimine talip olmak gece yarısı sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafından top çevirme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Bu zata açık çağrıda bulundum. Kendisi iftiralarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı.

CHP LİDERİNE ''ADAYI AÇIKLA'' ÇAĞRISI

Buradan aynı davetimiz bir kez daha yapıyorum; artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Kaçacak yerine yok Bay Kemal. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Cesaretin varsa bugünden tezi yok ya adaylığını ya da adayını açıkla.

''CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI TAYYİP ERDOĞAN''



Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.

''SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ AY HAZİRAN AYININ ORTASINDA''



Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kökeninden meşrebinden kimliğinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol.''