Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 yıllık hayal gerçek oldu

İlişkili Haberler Togg Gemlik Kampüsü açıldı: İlk yerli otomobil banttan indi Togg iki yeni modelini daha tanıttı

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, öncesinde fabrikayı gezdi.

Çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, aracın test sürüşünü de yaptı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyon koltuğunda oturduğu "Anadolu Ateşi" kırmızısı araç banttan indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.



Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı sağlayan Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Togg, ortak hayal kurma tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Togg, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

Togg'u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan herkesi yürekten kutluyorum. Biz bu ürüne otomobil diyoruz ama üreticileri onu akıllı cihaz olarak tanıtıyor. Akıllı cihazların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK FOTOĞRAFI"



Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı işte burada hizmete açtığımız tesis ve yerli otomobil Togg'dur. Güçlü kalmanın yolu namerde muhtaç olmamaktan geçiyor. Bunun için yerli diyoruz. Başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı?

"TOGG AVRUPA'YA GİRDİĞİ ZAMAN TUTUŞACAKLAR"



Tayfun füzeleri atılmaya başladı, Yunan ne yapmaya başladı? Gazetelerinde tayfun gündeme geldi. Daha durun bunun arkası gelecek. Togg Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. çılgın Türkler geliyor diyecekler.

"SANAYİCİ ARSA BULMAK İÇİN YARIŞIYOR"

Bugünlere kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik her alanda tarihi mücadeleler verdik. Asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Sanayimizi, tarımımızı, ihracatımızı geliştirdik. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Sanayiciler arsa bulmak için yarışıyor.



Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. Togg da Türk markası olarak dünyanın birçok yerinde yolları süsleyecektir. Avrupa'nın bir numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biridir. Milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimiz de milletimiz coşkuyla yanımızda yer aldı.

"DUDAK BÜKENLER OLDU"



Hep babayiğitlere davetiye çıkardım. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler oldu. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördüm. Biz kararımızdan taviz vermeden projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Türkiye Otomobil Girişim Grubu öylesine tuttu ki markanın baş harflerinden oluşan isim marka ismi oldu.



Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası diyerek alay edenler vardı. Buyurun fabrika burada. En başından beri projeyi boğmaya çalışanlara soruyorum, fabrika nerede diyordunuz, işte burada Bursa Gemlik'te.



YILDA 175 BİN ARAÇ



Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi, tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji geliştirme ve test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlı yeşil bir tesis. Milli bir proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilecek, 4 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.



"BATARYA FABRİKASININ TEMMELLERİ ATILIYOR"



Togg dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştı. Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma Bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz.



"SİPARİŞİ BURADAN VERİYORUM"



Cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Milletimiz kimi takdir kimi tekdir edeceğini gayet iyi bilir. Bundan 60 yıl önce Devrim'i engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar. Şimdi bunu kim alacak diyorlar. İnşallah bunun cevabını da başta şahsım olmak üzere milletimiz verecek. Togg'un ilk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz.



BANKALARA UYGUN KREDİ ÇAĞRISI



Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.



ÖN SATIŞ ŞUBATTA



Peki Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.



FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır.

İLK TOGG BANTTAN BÖYLE İNDİ