Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu yeni Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Von der Leyen’in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.