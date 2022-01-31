Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kademeli elektrik tarifesine düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.



Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİKTE FATURA DÜZENLEMESİ

Yılbaşında yapılan zammın ardından tartışma konusu olan elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı, ilk kademe tüketim sınırı değişti.



Erdoğan, yüksek fatura şikayetleri üzerine yapılan çalışma sonucu 150 kilovatsaat olan sınırın, 210 kilovatsaate yükseltildiğini açıkladı.



''ŞUBAT FATURASI YENİ DÜZENLEMEYE UYGUN GELECEK''

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

''Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.''

DÜZENLEMEYLE FATURADA NE DEĞİŞECEK?

Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak?

210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.

Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak.

42 lira indirim sağlanacak.

ENFLASYON MESAJI



Enflasyonla mücadele konusunda da dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, ''Enflasyondaki belli bir dönemdeki kamburu bir müddet sırtımızda taşımak zorunda kalcağız. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olacağı bir sürece girdik'' dedi.



ADALET BAKANLIĞI'NDAKİ GÖREV DEĞİŞİMİ



Hafta sonu kabinede yapılan değişikliği hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da gerektiğinde değişiklik olabileceğini söyledi.



Erdoğan şöyle konuştu:



''Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir. Aksi yönde bir tutum, hayatın olağan akışına aykırı olur. Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir enerjiyle heyecanla vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 Temmuz ayından bugüne kadar 6 bakanımız değişti. Bir bakanlığımızın ikiye ayrılması sebebiyle 7 arkadaşımız da kabineye girdi. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz.''

FİRMALARA 3 YENİ DESTEK PAKETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yeni destek paketini devreye aldıklarını da açıkladı.

Erdoğan, ''Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz'' diye konuştu.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ADIMI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile mücadele kapsamında yangın söndürme uçağı sayısını 20'ye, helikopter sayısını ise 55'e çıkartacaklarını da kaydetti.