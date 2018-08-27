Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



İki lider, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çektiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

STEINMEIER İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı May ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile de telefonda görüştü.

Görüşmede iki lider ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Erdoğan ve Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında ilerleyen günlerdeki görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.