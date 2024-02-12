Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'de: "Bu sadece bir başlangıçtı"

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'de: "Bu sadece bir başlangıçtı"

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Cumhurbaşkanı , 'nin ilk misyonunu başarıyla tamamlayarak Ankara'ya dönen Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.

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