Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.