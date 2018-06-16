Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da miting düzenledi. Erdoğan, AK Parti döneminde Antalya'ya birçok projenin yapıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye'yle, liman projeleriyle tüm dünyayla kucaklaştırarak geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Erdoğan, Muharrem İnce'nin köprü ücreti eleştirilerine de yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suruç'taki olaylara ilişkin, "Bölücü örgüt mensupları partimizin mensuplarına saldırdı. Milletvekilimizin ağabeyi şehit edildi. Karşı tarafta olanların PKK'lı oldukları tescilli. Bölücü terör örgütü hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; AK Parti bu millete sadece ve sadece hizmet getirmiş, yatırım getirmiştir. Son 16 yılda Antalya'da 38.5 katrilyon yatırım yaptık. Biz yaptığımızı konuşuyoruz.

Onlar sadece bol bol palavra atıyorlar. Bizim artık midemiz boş laflara tok. Eğitimde 9 bin yeni derslik yaptık. Antalya'da dört üniversite daha kurarak şehrimizde üniversite sayısını beşe yükselttik. 4 bin 750 kişilik yeni yurt binaları daha açıyoruz.

Antalya'ya yapacağımız bin yataklı şehir hastenemizin ihale süreci devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdik. Antalya'da 19 yol projemiz sürüyor. Biz çalışıyoruz, bunların böyle bir derdi yok. Köprülerin fiyatlarını konuşuyorlar. Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığının köprüsünün farkını bunlar bilmez.

Bay Muharrem köprü fiyatlarını konuşuyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz. Haklı da olabilirsin, belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz. Biz projeyle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Antalya Alanya otoyolunun ön çalışmaları bitti. Antalya'yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye'yle, liman projeleriyle tüm dünyayla kucaklaştırarak geleceğe hazırlıyoruz. ﻿Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık.

Bay Muharrem diyor ki: Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de ben yaparım. Ama nereye yapacağını bilmiyor. Ben aylarca bu projeler için dersime çalışıyorum. 16 yıllık tecrübe, yaklaşık 5 yıllık belediye başkanlığı. Ben çıraklığımı İstanbul'da yaptım. Ben Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum: Bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz?

Antalya biz size hiçbir zaman yapamayacağımızı vaad etmedik. 2017 yılında turist sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bugünki yağış, dolu ve hortumdan dolayı ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu konuyla ilgili de yapılması gereken ne olursa bunları zaten biz yaparız. Şehrimizin tarımını geliştirmek için 19 baraj ve üç göleti hizmete sunduk.

Antalya'nın 2045 yılındaki içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattı inşaa ediyoruz.

Geçen gün Bay Kemal Malatya'da atıp tutuyor, Tükiye 7,4 büyüdü de senin cebine bir şey girdi mi esnaf kardeşim diyor. 184 bin istihdam Antalya'da yapılıyorsa büyüme budur. Ben ekonomistim büyüme budur. Önümüzdeki dönemde Antalya'yı her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.

Bunların hayatları takoz siyasetiyle geçmiş.

Antalya'da bira festivali yapmaktan başka bir işi olmayan belediye başkanı vardı. Bir tane gencimiz de bu festivalde öldü. Bu kişi 2009'da seçilirsem herkese bedava elektrik demişti. Bedava elektrik kullanan oldu mu? Antalyalılar bedava elektrikten olup en pahalı suyu kullanır hale geldiler. Halbuki biz yapamayacağımızı söylemeyiz, söylediğimizi de yaparız.

Bugüne kadar CHP'nin terörle mücadele hakkında tek bir sözünü duydunuz mu? Nerede bizim için bir tehdit varsa biz Mehmedimizle birlikte oraya gireceğiz. Hale bak Afrin'in komutanına apoletlerini sökeceğim diyor. Benim milletim o kahramanına sahio çıkacaktır. Ben anayasaya göre Başkomutanım. Muharrem bu işlerden anlamaz. 24 Haziran'da kim kimin apoletini sökecek gelin bunun hesabını soralım.