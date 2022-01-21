Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık piyasalarda aşırı dalgalanma yaşamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD heyetini kabulünde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde biz daha büyük bir hedef peşinde koşuyoruz. Yatırım, istihdam, ihracat ve üretim, tüm bunları getirip dayadığımız yer iki önemli altyapıdır. Bu istikrar ve güvendir.

Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.

Her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.

"ENFLASYONDAKİ KÖPÜĞÜ DE ALACAĞIZ"

Döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de almayı umut ediyoruz. Sizlerden beklentimiz siyasetteki tek sermayesi umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden üretmeniz, yatırımları artırmanızdır. "