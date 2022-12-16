Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de oluşacak

Türkiye’nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, kapasite artışı sonrası yeniden açıldı.



Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Bugünkü açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi. Tesisi biz kurmuş ve ilk fazı 2007 yılında hizmete almıştık. Çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiştir.

Günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Tesisimiz en yoğun tüketimin olduğu dönemde bile ihtiyacın dörtte birini karşılayacak kapasiteye sahiptir. Tuz Gölü'ndeki çalışma tamamlandığında orada da benzer oranlara ulaşacağız.

BÜYÜMEYİ 85 MİLYONA YANSITTIK

Hükümete geldiğimizde krizlerin içerisinde bir Türkiye vardı. Ülkemizi önce bu girdaptan kurtardık. Birilerinin önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek bu büyümeyi 85 milyonun tamamına yansıttık. Ekonomik saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü hale getirerek tahkim ettik. Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17'nci büyük arzına sahip ülkesidir.

Bu hafta Türkmenistan'daydık. Şimdi Türkmenistan'dan ülkemize doğalgaz ve enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Başarılı bir zirveden sonra aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu anlayışla hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki yerleşim yerlerinde kullanılan doğalgazı 81 ilmizdeki 703 yerleşim yerine yaygınlaştırdık.



PETROLDE HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Dünyanın en geniş sondaj filosunu kullanarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu gazı şebekemize yansıtmak için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Benzer bir gelişme petrol üretimi alanında da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor hem eski kuyuları kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. Günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkaracağız.

"TRAKYA HUB HALİNE GELECEK"

Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Özellikle Trakya doğalgazda, LNG'de bir hub haline gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla yürütüyoruz. Doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de oluşacak.

Nükleer enerjiyi de eklediğimizde enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükselteceğiz. Libya ile yaptığımız anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji yatırımlarının bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor. Enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Enerji vizyonumuzu, 2053'de birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik.

"ÖNÜMÜZE DÖNEN MAYINLARIN FARKINDAYIZ"

Ülkemizin engellenme atılımlarını aşa aşa geldik. Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların farkındayız. Aşamadığımız sıkıntılarımız mevcut. Önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı güçlü şekilde yürüyeceğiz.

Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor. Bugün bizimle uğraşanların yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarına eminiz. Biz merhametli duruşumuzu koruyacağız. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz."