Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta konuşuyor: 31 Mart seçimlerinde rekor destek bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Bayburt’u, bahçesiyle, bağıyla ırmağıyla, dağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt’tu, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt’u, sevdasında, davasında zirvelerin şehri Bayburt’u bugün bir kez daha aşkla, şükranla selamlıyorum.

"BAYBURT'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs’ta yüzde 78,86 oy oranıyla şahsımıza destek veren Bayburt, iki hafta sonra bunu yüzde 82,45’e yükseltti. 28 Mayıs’ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt’a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"31 MART SEÇİMLERİNDE REKOR DESTEK BEKLİYORUM"



Bayburt, şahsıma gösterdiği bu teveccühle sadece bize değil, Türkiye’nin geleceğine de sahip çıktı. Bayburtlu kadeşlerimiz ‘Türkiye’nin Yüzyılı inşasında biz de varız’ dedi. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde sizlerden tüm Türkiye’ye örnek olacak rekor bir destek bekliyorum.

Bayburt Tarım İl Kampüsü yanında, göletlerden, taşkın koruma projelerine pek çok yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böylece 7 farklı alanda her biri şehirimize değer katan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu eser, hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt’a kazanırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı tebrik ediyorum.



Sevgili Bayburtlular, her şeyden önce sizin bize bu ilginiz ve alakamız bizim sorumluluğumuzu daha da arıtıyor. Emniyete sordum; dedim ki ‘Bu meydanda kaç kişi var?’ Dediler ki, ’40 bin kişi var.’ Ama şimdi bir tane pankart gördüm, orada da diyor ki; “Yüzde 82,30. Az oldu ama olsun” diyor. İnşallah 31 Mart’ta olay daha farklı olacak.”