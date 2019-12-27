Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Hereke'ye geçti.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanlığı otobüsünden halka hitap eden Erdoğan, katılımcıları selamladı.



Vatandaşların coşkuyla karşıladığı Erdoğan, "Kocaelispor bir üst lige çıkıyor diye mi böyle yapıyorsunuz? Maşallah açık ara gidiyorsunuz. Kocaelispor bu sene işi bitiriyor, öyle gözüküyor. Tebrik ediyorum" diye konuştu.



Bugün Türkiye'nin kendi otomobilini dünyaya takdim ettiğini dile getiren Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde tören yapıldığını anımsattı.



Erdoğan, İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanıyken Cumhurbaşkanlığı Külliyesine halı siparişi verdiğini, Hereke Halı Fabrikasında dokunan halının 1,5- 2 ay kadar önce de teslim edildiğini belirterek, 108 metrekare olan halının el işleriyle ağırlıklı olarak kadınlar tarafından dokunduğunu anlattı.



Erdoğan, bu kadınları külliyede misafir ettiğini ve teşekkürlerini sunduğunu kaydederek, kadınlara "En kısa zamanda Bilişim Vadisi'nde törenimiz olacak. O törene geldiğimizde hem halı fabrikasına uğrayacağım hem de Körfezlilerle Kocaelilerle bir arada olacağız" dediğini söyledi.



Bugün bir taraftan SUV denilen otomobilin tanıtımını yaptıklarını, halka hitabının ardından da fabrikaya geçeceğini dile getiren Erdoğan, gençlerin "Aşığım sana" şeklindeki sloganları üzerine "Ben de size aşığım. Gençler şunu unutmayın, aşkınan koşan yorulmaz. Aşkınan koşacağız, durmak yok yola devam, diyeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde yüzde 56 ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekle Kocaelililere şükranlarını sundu. Erdoğan, Körfez halkının da yüzde 49 ile verdiği destekle partiye ve geleceğine sahip çıktığını belirterek, AK Parti'nin gönül ve hizmet siyasetine özellikle destek veren, gönül belediyeciliğine evet diyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz. İnşallah biz de sizler için, milletimiz için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımakta kararlıyız. Milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah ilk günkü aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

Ülkeye ve millete hizmetin, her şeyden önce bir gönül işi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şayet yaşadığınız topraklara, mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilseniz, muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz. Bunun için atalarımız ne güzel söylemiş; 'Her vakte bir bahane bulur binamaz olan.' Bin bahane bulur namazsız olan. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Eskaza ellerine geçirdikleri imkanları da mega projelere taş koymak için kullanırlar. Bu tarz şahıslara, hayatın hemen her alanında hepimiz rastlıyoruz ancak Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir.' Hizmet etmek istersiniz, karşınıza ilk CHP dikilir. Yasakları kaldırmak istersiniz, karşınızda yine CHP'yi bulursunuz. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz, herkesten önce CHP karşı çıkar. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konut yaparsınız, karşı çıkan yine CHP'den başkası değildir."



"SON 17 YILDA TEK BİR ESER YOKTUR Kİ CHP KARŞI ÇIKMASIN"



Bu ülkede dikili tek bir ağaçları olmadığı halde, eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmekte CHP'nin önceliği kimseye bırakmadığını ifade eden Erdoğan, "Son 17 yılda tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın. Takoz koymaya çalışmasın. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Osmangazi, Orhangazi Köprüsü'nden İstanbul-İzmir otoyoluna kadar her projemize mani olmak istediler. Ülkenin ve milletin faydasına olacak hiçbir çalışmanın içinde yer almadılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık" dedi.



CHP'nin her şeyi engellemeye çalıştığını ama hiç dinlemeden yola devam ettiklerini anlatan Erdoğan, "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle ilgili yapıyorlar. Hiçbir bilimsel, mantıklı, makul açıklaması olmayan iddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün, ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin Otomobili ile ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden; kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek, içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye Otomobili içini de söylediler. Bak ne diyorum; Devrim otomobiline karşı çıktınız, bu da devrin otomobili bunu böyle bilesiniz" ifadelerini kullandı.



"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR"



"İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? 'O parayı insana harca.' Kanal İstanbul kim için? Onlar insan için değil mi? İnan, buna sor, insan nedir veya insan kimdir? Bunu bize tanımla. Onu bile tanımlayamaz. Bihaber. Zira insan kıymeti anlasaydı, SSK'nın başında olduğu zaman insana değer verirdi. Bunlar SSK'nın başında olduğu zaman insana değer mi verdiler. SSK'yı batıran bu değil mi? Bitti ya olay bu kadar basit ama ne yazık ki bunların yandaşı olan medya bu zata hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Niye? İdeolojik. Ama biz, tuttuk şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu şehir hastaneleri de onları çıldırtıyor. Diyorlar ki 'Bu kadar büyük hastanelere ne gerek?' Onu da söyleyeyim sana. Tekrar Kanuni'den sana bir tokat; 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' İşte insana nasıl baktığımızı anladın mı? Ne demiş Kanuni? O Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi göze almış. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz. Ne anlarsınız sağlıklı bir nefesten. İnsan kadri bilmekten ne anlarsın."

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