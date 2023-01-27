Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayallerini kaybeden yani Kızılelma'sı olmayan milletler, tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin, kan, zulüm, sömürü üzerine kurduğu kirli düzenin aksine bizim hayallerimizin istikameti hep barışa ve hakkaniyete dönüktür." diye konuştu.

''HER KİM OSMANLI DEVLETİ'Nİ KÖTÜLÜYORSA YA MANKURTTUR YA KUYRUK ACISI VARDIR''

Dünyanın hala hayranlıkla karışık bir çekingenlikle Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'yi andığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Gazi'yi bakınız tarihçilerimiz nasıl anlatıyor. Osman Gazi, küçük bir bölgede tutunmaya çalışan Türkmenleri büyük bir devletin çekirdeği haline getirdi. Devrin büyük güçleri Bizans'a ve Moğollar'a riske girmeden meydan okudu. Hakimiyeti altındaki yerlerde yaşayan Hristiyanlara iyi davrandı. Siyasi gelişmeleri ve fırsatları iyi değerlendirdi. Nerede ilerleyeceğini, nerede duracağını Osmanlı iyi bildi. Kuvvet ve müsamaha, cesaret ve tedbir, askeri güç ve strateji unsurlarını daima birlikte kullandı. Böylece bir dünya devleti kurdu." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de bugün tıpkı Osman Gazi'nin yaptığı gibi ülkeyi çağın şartlarına göre en iyi eserlere, hizmetlere, siyasi etkinliğe, ekonomik altyapıya, askeri güce kavuşturma mücadelesi verdiklerini vurgulayarak, ''Her kim, bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıl dönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır." dedi.

''CHP BİZİ TAKLİT EDİYOR, BUNLAR DARBECİ''



Seçimlere "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun. Kaldıralım elleri. Hanımlar sizden çok şey bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. Onun için göreviniz ağır. Hazırız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun."

SANAYİDE ELEKTRİK VE DOĞALGAZA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayide doğalgaza yüzde 16 indirim yaptık. Elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık. Hep 'Zam, zam' diyorlar. Zam mı bu, indirim yapıyoruz. Sanayide, elektrikte indirimler... Elhamdülillah, daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.