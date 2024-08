Cumhurbaşkanı Erdoğan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımları ile Türkiye’nin sivil havacılık alanında 58. havalimanı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışını Adanalı ve Mersinlilerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydederek, “Havalimanımızın Adanamız ve Mersinimizle birlikte tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye, 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyor; Sözlerimin hemen başında bu önemli esere bölgemize kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, yüklenici firmalara, mimarlarımızla mühendislerin bize alın terleriyle adeta buranın harcını karan tüm işçi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.



“DEVLETİMİZ BURADA 25 YIL İÇERİSİNDE TOPLAM 297,1 MİLYON AVRO KİRA BEDELİ ELDE EDECEK”



Son yıllarda Türkiye’ye kazandırılan pek çok eserin kamu özel ortaklığıyla hayata geçirildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladıklarını vurgulayarak, “Böylece sadece ülkemizin altyapı eksiklerini süratle gidermekle kalmadık; aynı zamanda Türkiye ekonomisine de ciddi katma değer oluşturduk. Milletimizin istifadesine sunduğumuz her bir köprü, otoyol, havalimanı yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı. Çukurova Havalimanı’nın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Havalimanının toplam yatırım miktarı 608,5 milyon avrodur. Devletimiz burada 25 yıl içerisinde toplam 297,1 milyon avro kira bedeli elde edecektir.” diye konuştu.



“HAVALİMANIMIZIN ADANA'YA MESAFESİ 35 KİLOMETRE MERSİN'E MESAFESİ İSE 40 KİLOMETRE”



Yeni havalimanının tüm Çukurova'nın ticaretine, turizmine, tarımsal yönetimine ekonomik hayatına önemli katkılar yaparak doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da vesile olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Havalimanımızın Adana'ya mesafesi 35 kilometre Mersin'e mesafesi ise 40 kilometredir. Yani her 2 şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız Mersin ve Adana'dan hem D-400 yolu hem de otoyol üzerinden kolay ulaşım imkanına sahiptir. Adana ve Mersin'le birlikte Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla 5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.



VAKİTTEN 494 MİLYON, AKARYAKITTAN 84 MİLYON OLMAK ÜZERE YILLIK TOPLAM 578 MİLYON LİRA TASARRUF



Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yapımına başlandığında eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarına başladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Havalimanına konforlu güvenli ve hızlı erişim sağlamak amacıyla 15,9 kilometrelik yolumuzu bölünmüş yol standardında tamamladık. Proje kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 8 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yol sayesinde vakitten 494 milyon Türk lirası, akaryakıttan 84 milyon Türk lirası olmak üzere yıllık toplam 578 milyon Türk lirası tasarruf edeceğiz.” şeklinde konuştu.



“ADANA VEYA MERSİN'DEN TRENE BİNEN KARDEŞLERİMİZ YALNIZCA 23 DAKİKADA HAVALİMANIMIZA VARACAK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmeyerek Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre edileceğini vurgulayarak, “Hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek hızlı trenlerle Mersin-Adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana veya Mersin'den trene binen kardeşlerimiz yalnızca 23 dakikada havalimanımıza varacak.” dedi.



Yolcu taşımacılığının yanı sıra yeni havalimanının bölge ihracatında da çarpan etkisi yaratacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ürünlerin Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan tüm dünyaya göndereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Havalimanımız bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak şirketlerimizin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artırarak acil ve kritik malzemeleri teslimatını süratle yapılmasını sağlayarak, velhasıl birçok hususta ticaretimizin gelişmesini tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesini ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda kargo binasının da yapıldığını belirterek, “Çukurova artık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek. düşünebiliyor musunuz Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa ediliyor, muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine şuna bile çamur atacak bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor.” ifadelerini kullandı.



“BİR DOĞAL AFET YAŞANDIĞINDA ARTIK YATIRIMLARI VE YARDIMLARI GÖTÜRECEK İLAVE BİR HAVALİMANIMIZ OLDU”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın depremi öne sürerek eleştirilmesi hususuna da değinerek, “Soruyorum sizlere, daha büyük ve modern bir havalimanımızın olması deprem yardımlarının ulaştırılmasında elimizi mi rahatlatır, yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi işimizi mi zorlaştırır? Tabii ki kolaylaştırır. Allah korusun ülkemizde 6 Şubatvari bir doğal afet yaşandığında artık yatırımları ve yardımları götürecek ilave bir havalimanımız oldu. Muhalefet Çukurova Havalimanı'na dair öngörülerinde de yanılacak. Havalimanımızın depremle mücadele, ticaret, turizm ve diğer alanlarda Adana ve Mersin'e çok ciddi artılarının olacağını hep beraber göreceğiz.” dedi.



ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI TÜRK HAVACILIĞINA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEK



Şakirpaşa Havalimanı’nın farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk Havacılığına hizmet etmeyi sürdüreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, orman yangını söndürme amaçlı hava araçları, ve İHA, SİHA gibi havacılık faaliyetleri Şakirpaşa'dan gerçekleştirilecek. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa'yı kullanacağız.” İfadelerini kullandı.



ADANA VE MERSİN’İN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM



Türkiye’nin tamamına hizmet ederken Adana ve Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısına 200 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını da anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltan 440 kilometre uzunluğundaki Akdeniz sahil yoluyla Antalya ile Mersin'i birleştireceklerini, Adana konteyner limanıyla Çukurova Bölgesini Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine deniz üzerinden bağlayacaklarını kaydetti.



“58. HAVALİMANI, ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI’NI HİZMETE AÇMANIN MUTLULUĞUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ”



Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın başından itibaren, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Beyşehir-Seydişehir Yolu, Kayseri Havaalanı yeni terminal binası, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları, Diyarbakır-Batman -Bismil Yolu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerini hizmete açtıklarını belirterek, “İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın başarıyla yörüngesine fırlatılması gibi önemli projeleri tamamladık ve desteklerinizle birçok başarılara imza attık. Şimdi de sizlerin huzurunda ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihi yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.



"İLK 7 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYIMIZ 129 MİLYON 738 BİN 772”



Türkiye’nin havacılık alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını kaydeden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hava yolu halkın yolu olacak” sözlerini anımsatarak, “Son 22 yılda yapılan yatırım ve gerçekleştirilen sayısız proje sayesinde hayalden gerçeğe dönüştü. 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısı 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştı ve ülkemiz semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl temmuz sonu itibariyle, yani ilk 7 ay içerisinde; havayolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz.” diye konuştu.



"BAYBURT-GÜMÜŞHANE VE YOZGAT HAVALİMANLARI İLE YAPIMINI PLANLADIĞIMIZ KARAMAN HAVALİMANIYLA AKTİF HAVALİMANI SAYISI 61’E ÇIKACAK”



Dünyada ulaşılmadık hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle hareket ederek Türkiye’yi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini de vurgulayan Uraloğlu, 2002’den bu yana aktif havalimanı sayısını açılışı yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26’dan 58’e çıkardıklarını söyledi. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağına 286 yeni nokta ekleyerek, artık 131 ülkede 346 noktaya ulaşıldığını belirten Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz kapsamında da yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanıyla aktif havalimanı sayımızı 61’e çıkaracağız.” şeklinde konuştu.



EŞ ZAMANLI BAĞIMSIZ ÜÇ PARALEL PİST OPERASYONLARI AVRUPA’DA İLK DEFA İSTANBUL HAVALİMANI’NDA UYGULANACAK



Yeni havalimanlarıyla birlikte her geçen yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar yaşandığını aktaran Uraloğlu, her yıl Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında birinciliği koruyan İstanbul Havalimanı’nın başarısını her geçen gün artan yeni uçak trafiği ve yolcu rekorlarıyla devam ettirdiğini belirtti. Uraloğlu, “2022 yılında eğitim ve çalışmalarına başladığımız; eş zamanlı bağımsız üç paralel pist operasyonları uygulamasını Avrupa’da ilk defa İstanbul Havalimanımızda hayata geçirdiğimizde İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracağız. 2025 yılında hayata geçireceğimiz bu uygulama ile İstanbul Havalimanının bir daha birinciliği kaptırmayacağına emin olabilirsiniz.” dedi.



ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI BÖLGENİN YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR



Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türk Bayrağının yeni taşıyıcısı ve Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olduğunu belirterek, “Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova’nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova Bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.” ifadelerini kullandı.



ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI BÖLGESEL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ OLACAK



Uraloğlu, yeni havalimanının yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve en geniş gövdeli uçakların dahi iniş yapabileceği 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayarak, “Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölgemizin üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerine büyük katkı yaparak sosyo-ekonomik yapısının gelişmesine katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak.” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir” sözlerini anımsatan Bakan Uraloğlu, vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulmasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının temel hedefi olduğunu vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti:



“Canı gönülden inanıyorum ki son 22 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’nda da daha nice proje ve yatırıma sizinle birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zat-i alinize teşekkür ediyorum. Çukurova Uluslararası Havalimanı inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü çalışanlarına, finansman desteği için Ziraat Bankası’na teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”