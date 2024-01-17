Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP ve BBP Genel Başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP ve BBP Genel Başkanlarını kabul etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde  Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız , DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP ve BBP Genel Başkanlarını kabul etti - 1

ERDOĞAN,  BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

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