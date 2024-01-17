Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP ve BBP Genel Başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.
ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici ile de görüştü.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.
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