Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda 18 yaşındaki Zuhal'in ölümüne neden olan polis Alper D.'nin cezası belli oldu.



İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık polis Alper D. ve taraf avukatları katıldı.



Savunma yapan Alper D., "Olay nedeniyle üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıdır. Tek amacım başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken başka bir kişinin zarar görmesini istemem düşünülemez. Öngörülmemiş bir olaydır. Birisinin zarar göreceğini ön görememiştim." dedi.



POLİS MEMURUNA 5 YIL HAPİS CEZASI



Mahkeme tutuksuz sanık Alper D.’ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.