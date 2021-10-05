Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir uzlaşı sorunu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapısını ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki tavrını eleştirdi.

NTV Haber 05.10.2021 - 14:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir uzlaşı sorunu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kriter dergisinde, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Dünyada büyük bir uzlaşı sorunu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Neyi nasıl çözeceğiz? Terörizm konusunda ne zaman ortak bir tavır sergileyeceğiz?'' dedi.

ABD'YE YPG TEPKİSİ

ABD'nin YPG tavrına tepki gösteren Erdoğan, "Terör insanlığın ortak sorunudur. Göz göre göre terör örgütü YPG’nin propagandasını yapıyorlar. Bu, ne rasyonel ne de ahlakidir" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'de reform ihtiyacını "1 buçuk milyar Müslümanı yok sayan bir sistem olabilir mi ?" sözleriyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı, "Daimi üyelerin imtiyazlarını kaldırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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