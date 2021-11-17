Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanla beraber olamam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 88 yaşında hayatını kaybeden yazar ve şair Sezai Karakoç'u rahmetle anarak başladı, ''Hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Tüm insanlığın başı sağolsun'' dedi.

Cumhurbaşkanı, Karakoç'un Mosa Roza adlı şiirinden dizeler okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı seçilen Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''helalleşme'' açıklamasını değerlendirdi.

O çıkışa tepki gösteren Erdoğan, "Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik iste" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar verdi. Bir kez daha "Faiz sebeptir, enflasyon netice" diyen Erdoğan, "Faizi savunanlarla beraber olamam. Bu görevde olduğum sürece, faizle mücadelem sürecek" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN VE MERAL AKŞENER'E TEPKİ

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de milletin gözünde de milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu erdemsiz yüzsüz kişiliklere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Bu çatının altı bunu da gördü. Milletim bu tür bir bayana gereken dersi cevabı 2023'ün Haziran'ında verecektir. Bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez.



''CHP'NİN TEZKERE OYLAMASINDAKİ TUTUMU TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAKTA''

CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir. CHP'yi yönlendirenler ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyor. Başarırlarsa Türkiye kaosa sürüklenecek. CHP Genel Başkanı, kendisine verilen görevi başaramadığını görünce değerlerimizi istismar etmeye başladı. CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir.

KILIÇDAROĞLU'NA: ÖNCE BAŞÖRTÜLÜ BACILARIMDAN HELALLİK DİLE

Kılıçdaroğlu son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl tanımlıyor? Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan sıkılmadan hala 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan. Bu işin gerisindeki niyeti görmesek diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Ortada bir değişim de yok değişen kimse yok. Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir. Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden,geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri 3-4 kat artan, doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi fiyatları kontrol altında tutuyoruz. Doğalgazı maliyetinin 4'te 1'i, elektriği maliyetinin yarısına konutlara ulaştırıyoruz. Akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatları ile biz sunuyoruz. Yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.

''FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLAMAM''



Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faize milletimizi ezdiremeyiz. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Faizle enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.

''BUNLAR NASIL İŞ ADAMI?''

İş adamlarımıza diyoruz ki düşük faizle kredi istiyordun, haydi gel al, niye almıyorsun. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyorlar. Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?

''SONDAJ FİLOMUZA DÖRDÜNCÜ GEMİMİZİ DE EKLEDİK''



Milletimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Türkiye halen 3 derin deniz sondaj gemisi iki sismik araştırma gemisiyle Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Bu gemi 7. nesil olarak adlandırlan en son teknoloji ile sıfır bir gemidir. Boyu 238 eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz.''

YÜZDE 50+1 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yüzde 50+1 tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bunların hepsi yalan dolan. Bu konularla ilgili karar merci parlamento" dedi.

Erdoğan, "Parlemento o konuda da bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider. Adım ona göre atılır. Parlamento daha önce anayasa ile ilgili konularda bir karar verdi" diye konuştu.

"BIRAKIN DA BAĞIMSIZ OLARAK KARAR VERSİN"

Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Konu hatırlatılarak kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını versin" ifadelerini kullandı.