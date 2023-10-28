Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal saldırılarını durdurmalı

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İsrail-Hamas çatışmaları 22. günde devam ediyor.



İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını dün gece yoğunlaştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. " dedi.



"İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." diyen Cumhurbaşkanı, vatandaşları bugün yapılacak Büyük Filistin Mitingi’ne davet etti.