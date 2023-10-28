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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal saldırılarını durdurmalı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail derhal saldırılarını durdurmalı

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-Hamas çatışmaları 22. günde devam ediyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını dün gece yoğunlaştırırken Cumhurbaşkanı 'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. " dedi.

"İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." diyen Cumhurbaşkanı, vatandaşları bugün yapılacak Büyük Mitingi’ne davet etti.

İsrail: Kara operasyonu bittiğinde Gazze farklı bir yer olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)

İsrail: Kara operasyonu bittiğinde Gazze farklı bir yer olacak (İsrail-Hamas çatışmalarında 22.gün)

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