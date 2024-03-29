Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"14-28 Mayıs seçimlerinde Sultanbeyli, Cumhur İttifakı’na milletvekilliğinde yüzde 64 ve cumhurbaşkanlığında yüzde 67 oy oranıyla destek verdi. Sizlere teşkkür ediyorum. Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir. Hem de çok derindir. İstanbul’un yaşadığı çarpık şehirleşme sürecinin en ağır sonuçlarından görüldüğü yerlerden biri de Sultanbeyli’ydi. Buraya gelen insanlarımız hep sahipsiz bırakıldı. Bu ilçemiz bir dönem ülkemizdeki hak ve özgürlük gasplarının adeta sembol yeri haline getirildi. İnsanlarının sırf inançlarından, kıyafetlerinden dolayı taciz edildiği Sultanbeyli, vakur duruşuyla bu badireleri geride bıraktı.

"ÖNÜMÜZDE TUZAKLAR KURULDU"

Bizim hikayemiz de Sultanbeyli’nin durumundan farklı değil. Emperyalistlerin uzantıları vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüzde tuzak üzerine tuzak kuruldu. Masumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavız için ayrımcılığa maruz kaldık.

"YEREL YÖNETİM HAMLESİ SON 5 YILDA DURDU"

Şimdi ülkemizi yeni bir döneme hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyeclik hizmetlerinde yapacağımız tarihi atılımlarla şehirlerimizin de yüzyılı olacak. İstanbul’da 30 yıl önce başlattığımız yere yönetim hamlesi son 5 yılda tersine dönmüştür.

Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul’dan başka her işle uğraştıkları için bırakın yeni projeyi, devraldıkları yatırımları bile sürdüremediler. İşte şu anda İstanbul’u yöneten büyükşehir belediye başkanının acaba Sultanbeyli’ye en ufak bir yatırımı oldu mu?

"İSTANBUL İÇLER ACISI BİR HALE GELDİ"

Büyükşehir belediyesinden ne diyor; ‘tam ileri.’ Sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli’yi bir defa hiçbir zaman kalkıp da sahiplenmedin. Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduğunda ya tatilde ya büyükelçilerle Sarıyer’de balıkta…

Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? Ya İstanbul’a aşkla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir hiç kimsenin atlama taşı, basamağı, finans kaynağı haline getirilemez.

İstanbul’a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. Fatih’in emaneti İstanbul’un bu hale düşürülmesine vicdanımız el vermez. Yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için ne diyoruz? Yeniden İstanbul diyoruz.

İstanbul’un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda bir çaba, proje, icraat gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar, avro oldu. Ve bunlar bir yere götürülüyor. Nereye götürülüyor? Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM’le pazarlıkta…