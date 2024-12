Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve sanatta bu ülkeye aidiyet duyan herkesi baş tacı ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, neoliberal kültür akımları ve dijitalleşme uyarısı yaparak "Her birimize her birinize önemli vazifeler düşüyor, neoliberal kültür akımlarının ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artırtığını görüyoruz. Gelenekli sanatlarımızı muhafaza etmeli, ilmi ve kültürel çalışmaları günümüzün sunduğu imkanlarla çok daha ileri noktalara taşımalıyız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı, "Sanatçılar bizim nazarımızda büyük insandır. Millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve sanatta kimsenin yaşam tarzına siyasi görüşüne bakmıyor bu ülkeye aidiyet duyan herkesi baş tacı ediyoruz. Taklit eden değil ilhamını kökenlerinden alan her sanatçı bizim başımızın tacıcıdır" dedi.