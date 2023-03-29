Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.



Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.



Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak ikili görüşmeye geçti.

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