Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

NATO Liderler Zirvesi 10-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek.
Zirvenin Rusya sınırına yakın Eski Sovyet Cumhuriyeti olan Litvanya'da düzenlenmesinin de Moskova yönetimine bir mesaj olduğu belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.
Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.
NATO Zirvesi'nde liderler kısa adı NRF olan NATO Açık mukabele gücünü gözden geçirecek ve 3 kademeli askeri güç konifigürasyonuna geçecekler.
Buna göre Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı ihtiyaç halinde, NATO'ya bağlı ordulardan 100 bin askeri 10 gün içinde harekat alanına gönderme imkanına sahip olacak.
2. kademede ise 10 ile 30 gün içinde emrine 200 bin asker tahsis edilecek.
30 ile 180 gün içindeyse 500 bini aşkın askerle her tür harekat gerçekleştirebilecek.
NATO üyeleri, savunma yatırım harcamalarının gözden geçirilmesine yönelik de karar alacak.
Geçtiğimiz zirvelerde belirlenen gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin savunma harcama limiti değil harcama tabanı olarak belirlenmesi de gündemde.
UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ
Zirvede Ukrayna'ya yönelik kısa vadede bir üyelik yolu şimdilik görünmüyor.
Zira NATO, daha önce halihazırda Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sürerken üyeliğe kabul edilemeyeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Biden'da Ukrayna'nın üyeliğine şimdilik sıcak bakmıyor.
Aksi halde NATO'nun kuruluş anlaşmasının "bir müttefike yapılan saldırıyı tüm müttefiklere yapılmış" sayan 5. maddesinin harekete geçirilmesi gerekecek.
Bu durum da NATO'nun Rusya ile direkt olarak karşı karşıya gelme riski taşıyor ve NATO bunun olmasını istemiyor.
Ukrayna'yla işbirliğinin artırılarak NATO-Ukrayna Komisyonu'nun NATO-Ukrayna Konseyi'ne çıkartılması öngörülüyor. Böylelikle Ukrayna ile NATO işbirliğinin yelpazesi ciddi oranda genişleyecek.
RUSYA'DAN ZİRVE ÖNCESİ ÇAĞRI
Rusya Dışişleri'nden NATO zirvesi öncesi Zaporijya çağrısı geldi. Zirvede Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin ele alınması gerektiği, NATO üyesi ülkelerinin çoğunluğunun santralde yaşanacak olası bir patlamadan etkilenecek menzilde olduğu belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirve için Vilnius'ta olacak.
ZİRVE ÖNCESİ 3'LÜ TOPLANTI
Vilnius Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'lü bir toplantı yapacak.
ERDOĞAN, BİDEN VE MİÇOTAKİS İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve sürecin ilerletilmesi görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile de yüz yüze görüşecek.
Erdoğan'ın zirveye katılan diğer mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.
Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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