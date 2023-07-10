Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

NATO Liderler Zirvesi 10-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek.

Zirvenin Rusya sınırına yakın Eski Sovyet Cumhuriyeti olan Litvanya'da düzenlenmesinin de Moskova yönetimine bir mesaj olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

NATO Zirvesi'nde liderler kısa adı NRF olan NATO Açık mukabele gücünü gözden geçirecek ve 3 kademeli askeri güç konifigürasyonuna geçecekler.



Buna göre Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı ihtiyaç halinde, NATO'ya bağlı ordulardan 100 bin askeri 10 gün içinde harekat alanına gönderme imkanına sahip olacak.



2. kademede ise 10 ile 30 gün içinde emrine 200 bin asker tahsis edilecek.



30 ile 180 gün içindeyse 500 bini aşkın askerle her tür harekat gerçekleştirebilecek.



NATO üyeleri, savunma yatırım harcamalarının gözden geçirilmesine yönelik de karar alacak.



Geçtiğimiz zirvelerde belirlenen gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin savunma harcama limiti değil harcama tabanı olarak belirlenmesi de gündemde.