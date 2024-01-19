Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i

DONANMAYA 4 YENİ GEMİ



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz. Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi denizde ikmal muharebe destek gemisi istif sınıfı fırkateyn yeni tip denizaltı gurur abidesi olan projelerimizden birkaçıdır. Çatışmaların sona erdirilmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bundan 2 yıl önce çatışmaların ilk aylarındayken Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul sürecinin önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu süreç hedefine ulaşabilseydi bu kadar yıkım yaşanmamış olacaktır. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.