Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada bir matruşka ittifakı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz.

''ANKARA BELEDİYE BAŞKANI 5 YILDA NE YAPTI?''



Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına dayanmıştı. O zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yanmkıları sürüyor. Ankara Belediye Başkanı 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da öyleydi. Bunlardan artık kurtulalım.