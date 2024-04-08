Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti." ifadelerine yer verildi.