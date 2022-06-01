Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyaretindeki açıklamalarına tepki göstererek ''Terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor'' dedi.

Erdoğan; Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği vakıf iddialarına bir kez daha tepki gösterdi, yanıtlaması için 10 soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yeni harekatın düzenleneceği noktaları da açıkladı.

AYASOFYA AÇIKLAMASI: FETHİN BAĞRINDA AÇILAN YARAYI KAPATTIK

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemize yeni eserler ve hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Fatih'in emaneti Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı kapattık. Boynu bükük Ayasofya ezanı ile salavatı ile İstanbul'un kalbinde yükselen bir sancak olarak medeniyetimizdeki seçkin yerini tekrar almıştır. Rönesans'ın izini takip ettiğinizde kendinizi bu topraklarda bulursunuz.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz senin avanen İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdı. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur. Önümüzdeki yıl fethin 570. yılı kutlamalarını havalimanının tamamlanan kısmında yapacağız. Bunların derdi çevre değil, kendi yaşam biçimi dayatmalarına çevreci maske yapanların maskeleri düşmüştür.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Van'da eğer bu PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız. Van'a suyu biz götürdük. Daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olanlar Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı. Belediye başkan vekili görevini öyle anlatıyor ki sanırsınız ki ses Kandil'den geliyor. Bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle çok büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarını belediyeleri engelleme çabası olarak takdim ediyor. Göreve gelirsen müteahhitlere ödeme yapmacağız diyorsunuz devlette devamlılık vardır, ödemeye mecbursun. Bu zatın Demirtaş'ından Kavala'sına ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan başka bir çabası var mı?

VAKIF İDDİALARI

Yalan olduğu ilgili kurumlar tarafından ispatlanmış konuları sanki ilk defa söylüyormuş gibi sürekli tekrarlama ısrarı şahsiyetli bir adamın yapacağı iş değil. Kılıçdaroğlu TURKEN Vakfı'na yönelik iftiralarla kime hizmet ediyor? Kılıçdaroğlu bu yurdu binbir türlü iftirayla diline dolayarak kime hizmet ediyor dersiniz? Bu zat ailemizle uğraşmayı adet haline getirdi. Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU



Bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri cezaevinden tüm taraflarına 'Utanmıyor musunuz?' diye ayar verdi ama süt dökmüş kedi misali hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi.



Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhattap alacağız. Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.

1-PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile beraber en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

2-Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu?



3-İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmasında ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine karşı riyakar tutumuna karşı devletinin izlediği politikanın yanında mı?



4-Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı?



5-Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutu ile ilgili sürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu?



6-Mahkeme kararı ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarlarıyla yürütmeye var mı?



7-Siyasi stratejilerini yabancılara onaylatmak yerine kendi partisiyle ve milletle belirlemeye var mı?



8-Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerlerini asil devletin evladı olarak temsil ediyor mu?



9-Partisi içindeki her türden tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu?



10-Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

TİP MİLLETVEKİLLERİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ EYLEMİNE TEPKİ



Devletin polisine görevini yaparken 'Ben milletvekiliyim' diyor. Sen milletvekili olsan ne yazar? Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı sen, polise rağmen asamazsın, astırmazlar. Ne oldu, asamadılar. Hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz.

GEZİ OLAYLARININ 9. YILI

Arkasında hangi güçler olduğunu tarih yazacak. Gezi olaylarıyla yapamadıklarını birkaç ay sonra FETÖ ile hükümeti devirmeye çalışarak yeniden denediler.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

İstihdamda 30 milyonu geçerek tarihimizin rekorunu kırdık. Enflasyondan kaynaklanan refah kaybını gireceğiz. Önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız.

FİNLANDİYA-İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSU

Biz her iki ülkenin NATO üyeliğine terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine İsveç Finlandiya Almanya Fransa Hollanda polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar terör örgütünün başının posterleriyle yürüyüşlerini yapıyorlar. Şu ana kadar somut herhangi bir belge önümüze konulmuış değil. Belgeye bağlı olmayan sözlere inanmamız mümkün değil. Terör örgütüne bedelsiz silah veriyorlar. Bağlayıcı belgeler görmeden tavrımızı değiştirmeyeceğiz. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM



Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamızı bozduk. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. Ne zamanki yanlış yaptık der... Amerika'da Rum lobisi oraya gidecek orada konuşma aleyhimizde sözler sarf edecek. Biz bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır.

''YENİ BİR SAFHAYA GEÇİYORUZ''



Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek.''