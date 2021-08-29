Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İHA liginde en ileri üç ülkeden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Akıncı TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen adanmış yürekler var.



10 yıl önce bize bu araçları satmayanlar şimdi sahada oyunu değşitiren Türk İHA'larını konuşuyor.

Afganistan'da anneler çocuklarını yabancı askerlere teslim ediyorsa vicdanlar buna nasıl razı oluyor. Bu sorunlar çözümsüz değildir.

Kimi ülkelerin teknolojideki üstünlüğünü kaynaklar elde etmek, sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor.

Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarda diplomatik sinsilikle sonuç almak isteyenler amacına ulaşamadı.

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

"ÖNCE TÜRKİYE'YE BAKACAK"

Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak.

Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir.

Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.

PEK ÇOK ÜLKE SIRADA BEKLİYOR

Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor. Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor.

SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek yetkinliğe ulaşacağız. Şimdi hedefimiz, kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir.