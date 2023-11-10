Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'den ilk kare

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde Anıtkabir'de yapılan törende karşılaşıp tokalaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'den ilk kare

Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'den ilk kare - 1

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Anıtkabir'de tokalaştı.

"EL SIKIŞTIK"

Özel, Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı. Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhabalaştıklarını söyleyerek, "Onun dışında sadece el sıkıştık. Meral Hanım'ı göremedim. O tarafa doğru dönemedim, ondan dolayı da üzüldüm, tokalaşmak istiyordum. Devlet Bey ile tokalaştık. Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü ondan yine karşılaştığımız, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaş ile burada görüşme imkanı oldu. Ama Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 10 Kasım'da bu büyük matemde siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda; Ata'nın huzurunda siyasi rekabet olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'den ilk kare - 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in seçilmesine ilişkin ilk açıklama: “Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in seçilmesine ilişkin ilk açıklama: “Yeni genel başkanları da teröristlere selam gönderdi”

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ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL YORUMU

CHP’deki genel başkan değişimi için “Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok.” şeklinde konuşan Erdoğan, “Zannettiler ki; terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan; sen de onlarla beraberdin.” diye konuşmuştu.

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