Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde neler konuşuldu? Ömer Çelik'ten ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları, ekonomi, Avrupa Parlamentosu seçimlerininin gündeme geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde neler konuşuldu? Ömer Çelik'ten ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme

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AK Parti Sözcüsü , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyalog ortamının sürmesi çok olumlu ve menuniyet verici. Bu olumlu havanın haba edilmemesi gerekiyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız yeni anayasa hakkında görüşünü ifade etti. Bütün 'yi kucaklayan toplumsal sözleşme olarak yeni anayasayı belirtmişlerdir. 

EKONOMİ

Bu görüşmede ekonomi konularının da gündeme geldiği aşikardır. Cumhurbaşkanımız orta vadeli program ve 12. Kalkınma Programıyla elde edilen kazanımların korunacağını vurguladı. Programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir. Arzu edildiği takdirde Bakan Şimşek'in bilgi vereceğini ifade etti.

AP SEÇİMLERİNE AŞIRI SAĞ DAMGASI

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız, bu faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etti.

GÖRÜŞMEDE OSMAN KAVALA GÜNDEME GELDİ Mİ?

(Osman Kavala) Mahkemelerin kendi işlerini yapması konusunda tutum ifade edildi.

ERDOĞAN - AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

(Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşini kabulu) Beştepe'deki görüşme yaklaşık yarım saat önce başladı. Yargı işini yapsın. Hiçbir şey kapalı kalmasın. Suçlular cezasını alsın. Kabul de bu mesaj çerçevesinde gerçekleşecektir. 

3. GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Bundan sonra ihtiyaç olursa kapı açıktır. Onların tabiriyle normalleşme, bizim tabirimizle siyasi yumuşama dediğimiz şey siyasi rekabeti husumete çevirmeyelim. 

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