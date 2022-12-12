Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni''nde konuştu.

Ekonomiye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgına rağmen ekonomik büyümesini sürdüren sayılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesine rağmen yerli otomobil Togg'un fabrika açılışına katılmadığını belirterek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, "Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum" diye konuştu.



''SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLAR LİGİNE YÜKSELDİ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Özellikle savunma sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum. Bundan 20 yıl önce savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık.

''KARADENİZ'DE KEŞFETTİĞİMİZ DOĞALGAZ İLE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK''

THY bugün yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğalgaz ile yeni bir dönemi başlattık. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. 29 Ekim'de Togg'un Gemlik'teki üretim üssünü hizmete açtık. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz.

''VİZONTELE MUHALEFETİNİ KENDİ CAHİLLİĞİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM''

Yurt içi petrol üretimimizi, önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Davet edildiği halde Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum.

''HAMBURGER BURADA ÇOK AMA TOGG YOK''

Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Avrupası ve Amerikası dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini, adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha güçlü hissedeceğiz.''