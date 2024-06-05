Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının Hakkari ile ilgili verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin

Hakkari'de belediye başkanının görevden alınması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yargının Hakkari ile ilgili verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin. Hukuk gereğini yaptı. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



Halktan yana, halka karşı sorumluluk hisseden mahalli medyanın yerini kimse alamaz. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olacaktır. Siyasi hayatımızın tüm aşamalarında Anadolu yayıncılığının yanında olduk. Bundan sonra da inşallah size sahip çıkmayı sürdüreceğiz.



15 Temmuz gecesi birileri 'bekle gör' stratejisi izlerken, Anadolu medyası olarak dimdik durdunuz. Aynı kararlılığı Gazze'de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini takip ediyorum. Vicdanı kurumayan hiç kimse böyle zulme sessiz kalamaz. Müslümanlığımızla birlikte insanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek, Filistin halkına karşı insani görevimizdir.



Yıllardır bize basın özgürlüğü dersi verenler, görüyoruz ki işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara seslerini çıkarmıyor. İsrail saldırılarında katledilen 150'ye yakın basın mensubunun hakkını sizin gibi bir avuç vicdan sahibi dışında kimse savunmuyor. Medya ofisleri basılırken, haber kanalları kapatılırken, canlı yayında gazeteciler kurşunlanırken dikkat ederseniz, Gezi olayları sırasında Türkiye'ye kamp kuranlardan hiçbir tepki yükselmiyor.



Gazze'deki katliamın ilk başlarından itibaren basın organlarımız mazlum Filistinlilerin sesi oldu. Biz Filistinli kardeşlerimizi savunurken insanlığı da savunuyoruz. Bugün soykırım karşısında üç maymunu oynayanlar ise alınlarına yapışan kara lekeyi ömürleri boyunca silemeyecek



Medyamız uzun zaman bir vesayet altında oldu. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar aynı manşetlerin tekrar tekrar atıldığına şahit olduk. Bir türlü demokrasiden tavır alamadılar. Bunların FETÖ'nün, terörün yanında saf tuttuklarını gördük. Milletten çekindikleri empatiyi teröristlere göstermekten utanmıyorlar.