Meclis'te kayyum gerilimi: Milletvekilleri birbirine girdi

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen vekiller kürsüyü terk etmedi. Bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partili milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrılırken, CHP'li milletvekilleri ise yerlerinde bekledi. Birleşime verilen aranın ardından oturumu yeniden açan Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi çağrısında bulundu. Karaca, milletvekillerinin yerine geçmemesi üzerine Grup Başkanvekilleri ve Meclis İdare Amirleri ile görüşmek için çağrı yaparak birleşime yeniden ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

"MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ"



TBMM Genel Kurulu, birleşime verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. DEM Parti grubunun verdiği önergeye ilişkin konuşması için Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı davet eden Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi için yeniden uyardı. Karaca, "Sayın milletvekilleri kürsüye hatibi davet ettim. Kürsüyü boşaltmanız gerekiyor, lütfen yerinize. TBMM'nin bu oturumun, iç tüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize" dedi.



Karaca, DEM Parti milletvekillerinin yerlerine geçmemeleri üzerine birleşime 40 dakikalık ara verdi. DEM Parti milletvekilleri, ellerindeki dövizleri sallayarak ve Hakkari Belediyesine atanan kayyum kararına sloganlar atarak tepki göstermeye devam etti.



Genel Kurul, 40 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. Bu bölümde milletvekillerini bir kez daha uyaran Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 2 dakikalık ara verdi. DEM Partili milletvekilleri kürsü işgallerini sürdürerek protesto gösterilerini sürdürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, meclisin 5 Haziran Çarşamba Günü saat 14.00'te toplanacağını belirterek birleşimi kapattı.



"MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI"



Birleşime verilen kapatılma kararı nedeniyle Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösteren AK Parti milletvekilleri, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, kürsüyü işgal eden DEM Partili milletvekillerinin üzerine yürüdü. İki parti milletvekilleri arasında sözlü ve fiziki arbede yaşanırken, tansiyon yükseldi.

Yaşanan arbede sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli yere düşerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekillerini sakinleştirdi. Arbedenin ardından AK Parti’li vekiller Genel Kurul Salonu'nu terk ederken, DEM Partililer de meclisten ayrıldı.

NE OLMUŞTU?



DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında dün Van'da gözaltına alınmıştı. Belediyede polis tarafından arama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Akış'ı görevden uzaklaştırıldığını ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirmişti.