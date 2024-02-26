Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden doğum günü tebrikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta 70 yaşına girdi. Almanya ve Kırgızistan liderleri Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti." ifadelerine yer verildi.



Bir tebrik mesajı da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan geldi. Kırgız lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik etti.