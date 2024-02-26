Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden doğum günü tebrikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 70 yaşına girdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden doğum günü tebrikleri

Cumhurbaşkanı , 26 Şubat'ta 70 yaşına girdi. Almanya ve Kırgızistan liderleri Erdoğan'ın gününü tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti." ifadelerine yer verildi.

Bir tebrik mesajı da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan geldi. Kırgız lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik etti.

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