Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandat Vucic'i resmi törenle karşıladı. İkili baş başa görüşmelerinin ardından 4 anlaşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan buradaki açıklamalarında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır.



Bugün bin 300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara destek olmaya devam edeceğiz.

Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi dile getirdik.

Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır"

BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ GERİLİM

Bosna Hersek'teki siyasi gerilimle ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan, "Önümüzde Sırbistan'da bir seçim var. Bu seçimin akabinde biz istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirelim, onlarla bir toplantı yapalım. bu toplantıyla da özellikle Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Özelikle yapılmakta olan çalışmalar ve bu çalışmalardaki nüans farklıları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bu hissi yaklaşımları bir tarafa koyar da burada ideal olan yaklaşımı yakalarsak ki biz buna birlikte yardımcı olalım diyoruz, gerek Bosna Hersek'teki yaklaşımla Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere hepsini bir araya getirelim. Bu buluşma belki Belgrad'da olur belki İstanbul'da olur. Ama bu konuda süratla adım atacağız" dedi.

Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz projesi ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Boşuna sismik araştırma gemilerini, sondaj gemilerini almadık. Bu çalışmalarla beraber milletimize ve bölgeye imkanlar sağlama gayreti içerisinde olacağız. Elimizde en modern şekilde bu çalışmaları yapacak güce sahip gemilerimiz, elemanlarımız var" diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise açıklamalarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim" dedi.



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