Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuğa istismar ne İslami ne insani  olarak asla kabul edilemez

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bir fikri olan, çalışan, üreten, yaşatmak için de emek veren her kadının yanındayız diyerek başlattığımız programın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız proje kapsamında ülkemizin dört bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadının yanında olarak onlara destek oldu.

"TÜRKİYE YÜZYILINI SİZİNLE KURACAĞIZ"

Kadınlarımızın hayata geçirdiğimiz tüm reformlarda emeği ve katkısı var. Türkiye Yüzyılını da sizinle kuracağız.

Kadınları yok sayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiş demektir.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYAR LİRALIK KEFALET PAKETİ

Kadınlarımızın başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik.

İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır"

6 YAŞINDA EVLENDİRME SKANDALI



Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir.

Kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl çözüm aramaları gereken mesela sapkın akımlar. Bizim kitabımızda LGBT denen olay yok. İnşallah önümüzdeki dönem bu büyük tehlikeye karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz. Ne kız çocuklarımızın istismarına izin vereceğiz ne de kin ve nefret kokan hezeyanlarla milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız.