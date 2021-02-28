Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyaset tarihine ''postmodern darbe'' olarak geçen 28 Şubat'ın, 24. yıl dönümünde görüntülü bir mesaj yayınladı.

O dönem okuduğu bir şiir nedeniyle, cezaevine girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Darbe insanlık suçudur" dedi.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.''