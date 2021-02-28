28 Şubat'ın 24'üncü yılı: Siyasilerden mesajlar

Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümünde siyasilerden mesajlar geldi.

ŞENTOP: TARİHE KARA BİRER LEKE OLARAK GEÇECEKLER



Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat'ın, darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Şentop, "Milli iradeye ait gücü gaspetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçecekler" değerlendirmesinde bulundu.

OKTAY: MİLLİ İRADE SUİKASTI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter'dan "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" mesajını paylaştı.



ALTUN: YALNIZCA ASKERİ DEĞİL SİYASİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL BİR DARBE



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir" ifadelerini kullandı.