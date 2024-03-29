Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Seçim sahada kazanılır

"SEÇİM SAHADA KAZANILIR"



Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir. Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz. Sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Asıl vazife pazar günü sizi bekliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de müsaade etmeyiz.

Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız. Biz Murat Kurum kardeşimizin hem şehrin son dönemdeki kayıplarının telafisi hem geleceğe hazırlanması hususundaki becerisine güveniyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da İstanbul'un gözlerini yeni bir döneme açacağına inanıyorum. Şehrimizi hangi zihniyetin yöneteceğini belirleyecek 31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."