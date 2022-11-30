Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 6'lı masanın anayasa teklifine eleştiri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.

''TÜRKİYE BÜYÜMEDE 2022'Yİ REKOR DÜZEYDE KAPATACAK''

Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin,"Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı, zincir ve diğer marketlerle ilgili 'Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurararak fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacaklarını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı ile İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Togg fabrikası ile ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilin seri üretim heyecanını yaşadık. Artvin-Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni faaliyete geçirdik.

''DEPREMİN YAŞANDIĞI DÜZCE'Yİ 'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN EDİYORUZ''

Ekonomi diplomasi terörle mücadele mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı her şeyden önce biz başardık başarıyoruz başaracağız. Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz.

''YALANLAR DÜNYASIYLA MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAK''

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak.

6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASINA ELEŞTİRİ



Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. İranlıların güzel bir atasözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzurundadır. Diğer ittifak ise 6'lı masa ile kamuoyuna çıkmakla birlikte, hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır.

''UCUBE BİR TEKLİF ÇIKARTTILAR''

Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar. Gözden geçirdim. Masanın etrafındakiler artı altındaki bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar. Birisinin derdi kapanan belediyeler öbürünün derdi Hazine yardımlarını en az bire çekip herkesin nasibini alması. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğni söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?

''FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ''



Marketlerde kontrollerimizi daha da sıkılaştıracağız. Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI



Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.''