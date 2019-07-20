Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda için babaları Ekber Güloğlu’nu aradı.
Cumhurbaşkanı başsağlığı dileklerini iletti. Ayaz ve Nupelda, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü tarafından araziye tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonrasında hayatlarını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayaz ve Nupelda'nın babasına taziye telefonu
NTV HaberTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de PKK tarafından araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda’nın babasını arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda için babaları Ekber Güloğlu’nu aradı.