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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda için babaları Ekber Güloğlu’nu aradı.

Cumhurbaşkanı başsağlığı dileklerini iletti. Ayaz ve Nupelda, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü tarafından araziye tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonrasında hayatlarını kaybetmişti.