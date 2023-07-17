Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı.



"FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."



FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu #FileninSultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/Mz8UjarYI5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 17, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin