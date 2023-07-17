Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

"FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, ’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

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