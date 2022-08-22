Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gaziantep ve Mardin'deki kazalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç hafta aradan sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



GAZİANTEP VE MARDİN'DEKİ TRAFİK KAZALARI

''Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

''EYLÜL'ÜN İLK HAFTASI BALKAN TURUNA ÇIKACAĞIM''

Eylül'ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan bir Balkan turuna çıkacağım.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dünyanın en önemli kriz başlığı olan Ukrayna- Rusya savaşı, ülkemizle birlikte tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkileri ile devam ediyor. Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir.

Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin 3’te birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna’nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur, enflasyon denklemi ile sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi mahvetme tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018’den itibaren bu alanda yeni programı hayata geçirmeye başladık. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan bu programın anlaşılması biraz vakit aldı. Bugün itibariyle bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidi ie boğuşuyor. Türkiye ise tarihin en yüksek üretim ihracat ve istihdam seviyelerine yaklaşarak asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi başarmıştır.

''BUGÜN YAŞADIĞIMIZ ENFLASYON MALİYET ODAKLI ENFLASYONDUR''



Enflasyon rakamlarımızın nominal olarka yüksek seyretmesi üzüncü verici. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkisini her kesimin gelir seviyesini yükseltmeye çalışırken enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Bugün yaşadığımız enflasyon küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketleri sonucu maliyet odaklı enflasyondur. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil yatırımı cari fazlayı artırmaktır.''