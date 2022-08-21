Gaziantep ve Mardin'de katliam gibi iki kaza: 35 kişi öldü

Türkiye dün Gaziantep ve Mardin’den gelen iki benzer kaza haberiyle yasa boğuldu. İki şehirde de kaza yapan araçlara yardıma gidenler faciayı yaşadılar. Mardin’deki kazada 20, Gaziantep’teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti.



MARDİN'DE KATLİAM GİBİ TRAFİK KAZASI: 20 ÖLÜ, 26 YARALI



Kaza, dün akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.



Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Kazada müdahale için olay yerine gelen Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.



2 sürücünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.



GAZİANTEP'TE FECİ KAZA



Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerine gelen ekiplere otobüs çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli ve 2 gazeteci olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

