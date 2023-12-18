Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Katalin Novak görüşen Erdoğan ardından Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere güncel meseleleri ele aldık. 2024'te AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın güçlü bir şekilde üyeliğimizi destekleyeceği duymaktan memnuniyet duydum.



Ukrayna'da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini seslendiriyoruz. Taraflardan talep olması üzerine yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız.

Gazze'de İsrail vahşetini sona erdirme konusunda çalışıyoruz. 1967 sınırında bağımsız Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu gördük. Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.



Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolara ulaşma konusunda kararlıyız. Ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Savunma sanayii ve enerji konusunda ilişkimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Konsey toplantımızda ikili ilişkimizi gözden geçirdik."