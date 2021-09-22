Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göbeklitepe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe'deki dikilitaşlardan bir suretin sergilenmeye başladığı Birleşmiş Milletler binasının bahçesinden paylaşım yaptı.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göbeklitepe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'den Göbeklitepe paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun."

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