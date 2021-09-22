Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göbeklitepe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'den Göbeklitepe paylaşımı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun."

Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.



Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/4QUMUopfZv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2021