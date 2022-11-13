Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasına, "Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" sözleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Hain saldırının akabinde olay yerine yetkili bilirimler sevk edilmiştir. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bize ulaşan son bilgilere göre; 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

''TERÖR KOKUSU VAR''

İlk gelişmeler, burada bir terör kokusu var. İlk tespitlerde bir kadının olayda rol oynadığını gösteriyor. İncelemeler devam ediyor. İncelemelerin ardından nihai kararı vereceğiz''

Erdoğan açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin KKTC açıklamasına ilişkin konuşan Erdoğan "Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemlidir" dedi.

