Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna "Eyvallah" demem

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin, "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler hakaret etmeye devam ediyor. Ahlaki olmayan görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Biz seçime gidiyoruz. Onlar her türlü yalana, hakarete devam ediyor. Şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz.

Ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene ödüle layık görülen gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği Teknofest'in 7'ncisinde gördük. Bir şeyi söylemem lazım. Henüz başbakan olmamıştım. O zaman Avrupa'yı dolanıyordum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim 'Hani bize İHA, SİHA vecektiniz?' Bize İHA verdiler ama, 2 günlüğüne geldi.