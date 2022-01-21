Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’nde İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti.



Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'a Ukrayna-Rusya krizi soruldu.



"İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyon nüfusu olan Ukrayna ile Rusya arasında huzursuzluk doğmasını kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde ilişkilerimiz var. Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor.

"ARABULUCU OLABİLİRİZ"

Ukrayna ile de aynı şekilde. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik.

MOSKOVA ZİYARETİ OLABİLİR

Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki Moskova ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz."

SALGINLA MÜCADELE

Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi olumsuz bir durum olmadığını kaydetti. "Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı anlatıldığı gibi değil" diyen Erdoğan, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması bizi için önemli" ifadelerini kullandı.