Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: Milletin verdiği mesaj gayet net

Türkiye 31 Mart'ta 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

AK Parti ise kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez birinci parti olamadı.



14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.



AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.



SEÇİM SONRASI MYK TOPLANTISI



AK Parti yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı.



Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.



Saat 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alınan bilgilere göre Erdoğan, 31 Mart seçiminde bariz bir oy kaybının söz konusu olduğunu, AK Parti olarak 21 yıldır kendilerini destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremedikleri değerlendirmesini yaptı ve bunun nedenlerini analiz etti.

Toplantıda Erdoğan’ın mevcut durumda hem genel merkez, hem teşkilat, hem de adayların payı bulunduğunu ortaya koyduğu, aday belirleme sürecinden seçimin sonuçlanmasına kadar yaşananların uzun uzun değerlendirileceğini özellikle vurguladığı öğrenildi.



Kaynaklara göre Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmede hayat pahalılığını, Covid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını belirttiği ifade edildi.



MYK’da Erdoğan’ın vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdiği, parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdiği de alınan bilgiler arasında.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, milletin bağrından çıkan AK Parti’nin vatandaşla arasına duvar öremeyeceğini, bunun en büyük düşman olduğunu, hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanların hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını net bir biçimde belirttiği de ifade ediliyor.



AK Parti yönetimi tarafından, Cumhur İttifakı partilerinin rekabet ettiği ve bu nedenle CHP’nin kazandığı Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerin durumu da ayrıca değerlendirilecek.



Parti kaynaklarına göre toplantıda özeleştiri yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır AK Parti’nin arkasında duran milletin bu kez kendilerini neden ikinci parti yaptığının çok iyi analiz edilmesi gerektiği görüşünde.

